MUGNANO – Rifiuti, nessun errore di calcolo nella Tari. In merito alle notizie diffuse, nei giorni scorsi, dalla stampa nazionale circa possibili errori nel calcolo della quota variabile della Tari sulle pertinenze (cantine, garage e così via) da parte di alcuni comuni italiani, l’Amministrazione comunale e l’ufficio tributi precisano che il Comune di Mugnano “ha sempre calcolato la tassa nel modo corretto, considerando la quota variabile solo e soltanto sull’abitazione”. I contribuenti non hanno ricevuto quindi bollette con duplicazioni di tassazione o addebiti ingiustificati.

“Ringrazio l’ufficio tributi e il responsabile del settore, Tina Russo, per la massima professionalità ed attenzione nel lavoro che svolgono – spiega l’assessore al Bilancio Franca Russo – Il nostro interesse per le esigenze dei cittadini è sempre altissimo, anche in questo caso abbiamo garantito una giusta tassazione senza indebite fatturazioni”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco Luigi Sarnataro: “Quando ho appreso dai quotidiani nazionali la notizia di un errore di calcolo in molti comuni italiani, mi sono subito interfacciato con l’ufficio, ma ero già certo che non avessero commesso alcun errore. L’ufficio tributi è un fiore all’occhiello di questo comune ed è solo grazie al lavoro certosino che svolgono da anni che sono probabilmente uno dei pochi sindaci della Campania che ha la fortuna di amministrare un Comune con delle casse floride e tutti i conti in regola”.