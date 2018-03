Palmeri: “parte la sperimentazione per ricollocazione licenziati Ericsson”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Oggi venerdì 23 febbraio presso Assessorato al Lavoro, incontro con rappresentanti delle OO.SS, il Presidente ANPAL Servizi Maurizio del Conte, rappresentanti ASSTEL (l'associazione delle aziende nel settore delle telecomunicazioni), al fine di sperimentare un intervento nazionale di ricollocazione, rivolto agli ex lavoratori ERICSSON, licenziati il 21 luglio 2017. “Il Piano consiste- afferma la Palmeri- nella presa in carico e profiling degli ex dipendenti, di concerto con un centro per l'impiego scelto per le attività, nonché una contestuale azione di incrocio con le esigenze delle aziende del settore, attraverso l'associazione di categoria. La Regione è attrice anche con gli incentivi per il reinserimento occupazionale. Fra la nostra Regione e l'Agenzia Nazionale per le politiche attive al lavoro (ANPAL), deve continuare una forte sinergia per attuare una politica per il lavoro che riduca drasticamente gli effetti delle crisi aziendali. In Campania, per le numerose crisi affrontate e risolte (es. ALMAVIVA, GEPIN CONTACT, HP, FORMEZ, ecc.) siamo interlocutori privilegiati e affidabili- conclude poi- ed intendo sperimentare tutte le soluzioni possibili che abbiano come fine ultimo la ricollocazione stabile dei lavoratori.” SEGRETERIA ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO SONIA PALMERI