Accenture cerca talenti a Napoli contro il cyber crime

Accenture, azienda alla guida dell’innovazione in Italia, cerca per i prossimi mesi 70 talenti in ambito Security, per aiutare i clienti contro il cyber crime. Le sedi coinvolte sono quelle di Milano e Napoli dove saranno inseriti complessivamente 50 profili tra esperti e junior e 20 stage.

Candidati con esperienza: a seconda del livello di inserimento, sono richiesti da uno a dieci anni di esperienza nel settore e competenze in ambito Security (Cyber Security, Threat Intelligence, Ethical Hacking, CERT, Identity & Access Management, Business Continuity, Security Strategy & GRC, Data Protection, Security Analytics, Cloud Security, Managed Security Services, Application Security Security IOT e blockchain).

Candidati per stage: i candidati ideali sono studenti universitari o laureandi in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Matematica e Fisica con un forte interesse verso le nuove tecnologie e l’innovazione digitale. Lo stage in Accenture rappresenta una qualificante esperienza formativa e di orientamento professionale e ha finalità di inserimento con contratto di apprendistato professionalizzante (circa il 60-70% degli stage attivati in Accenture si converte in assunzione).

“I recenti episodi di cyber spionaggio - Paolo Dal Cin, Managing Director di Accenture Security - dimostrano quanto il crimine informatico sia sempre più organizzato e tecnologicamente avanzato. Per contrastarlo le aziende devono puntare in modo significativo sull’innovazione e soprattutto sulle competenze in grado di operare con tecnologie d’avanguardia per analisi predittive come quelle di Threat Intelligence, Security Analitycs, Machine Learning e Intelligenza Artificiale applicate alla cyber security. Per questo Accenture, da anni impegnata nei servizi di sicurezza cibernetica, ricerca giovani talenti a cui offrire formazione continua su una delle aree di competenza tra le più richieste dal mercato ed esperti professionisti che possono potenziare".