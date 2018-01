Trasporti, revocato lo sciopero dei dipendenti Samir previsto per il 30

Lo sciopero indetto per il prossimo martedì 30 gennaio dai dipendenti della ditta Samir, che si occupa dei servizi di pulizia per conto di Anm, è stato revocato. A renderlo noto è la Prefettura di Napoli.

Nel corso di una riunione, convocata dal prefetto Carmela Pagano, “l’organizzazione Cub, con dichiarazione a verbale cui ha aderito anche la Usb – riporta la nota – ha differito ‘sine die’ lo sciopero, alla luce della liquidazione, da parte di Anm, delle prestazioni rese nel corrente mese di gennaio dall’azienda Samir e della posizione assunta da quest’ultima, che ha dichiarato come la procedura di licenziamento collettivo avviata si riferisca solo ed esclusivamente alla scadenza del contratto in proroga fino al 31/03/2018 per le 337 unità impiegate nell’appalto Anm”.