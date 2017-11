Apprendistato, Giunta Regionale vara provvedimento da 14 milioni per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani

La Giunta Regionale, su proposta dell’assessore al Lavoro Sonia Palmeri e dell’assessore alla Formazione Chiara Marciani, ha approvato la programmazione finanziaria sull’apprendistato.

Il provvedimento definisce le varie tipologie di apprendistato che saranno finanziate su tutto il territorio regionale con una dotazione complessiva di 14 milioni di euro, dall’apprendistato professionalizzante, a quello di alta formazione e ricerca, alla valorizzazione delle 'botteghe scuola' per concludere con incentivi alle imprese, finalizzati alla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

"È fondamentale conoscere ed entrare nel mondo del lavoro il prima possibile- sottolinea Sonia Palmeri - tutti gli strumenti sono utili! Dall'alternanza scuola- lavoro, all'apprendistato, a Garanzia Giovani, alle misure per i giovani professionisti, a quelle per i giovani agricoltori, alle misure per creare nuove aziende".

"Dobbiamo puntare - continua l’assessore Palmeri-sule varie forme di apprendistato, comprese le Botteghe Scuola, per non dimenticare anche i settori basilari della nostra economia. Hanno creato tanta occupazione nei decenni scorsi, possono ancora contribuire a crearne. Il tutto accanto alla crescita dell'economia 4.0. Uno dei nostri obiettivi centrali è generare continuamente opportunità di lavoro per i giovani, evitando le migrazioni involontarie fuori regione -conclude poi la Palmeri - affidando un ruolo di primo piano alle imprese, valorizzandone il ruolo formativo e sociale nello sviluppo della nostra Regione.”