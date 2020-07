Regione Campania, Lavori Pubblici e semplificazione procedure: riunione con l'Ordine degli Ingegneri

Si è tenuto presso la sede del Genio Civile di Napoli un incontro con l’Ordine degli Ingegneri di Napoli e Provincia. Presenti all'incontro la struttura della regione Campania dello Staff dei Lavori Pubblici per la sismica, dirigente Romeo Gentile, la dirigente del settore del Genio Civile di Napoli, Roberta Santaniello, della Direzione Generale Lavori Pubblici guidata da Italo Giulivo, il presidente della commissione strutture Stefano Giacquinta e il Prof. Marco di Ludovico.

Tema dell’incontro l'azione di semplificazione per lo snellimento delle procedure di cui sono oberati i Geni civili, il potenziamento e la necessaria digitalizzazione dei procedimenti, la dematerializzazione dei fascicoli.

Su indicazione del Presidente De Luca, si stanno mettendo in campo numerose azioni per venire incontro alla richiesta di velocizzazione nel rilascio dei pareri in relazione soprattutto alle possibilità di utilizzo degli incentivi del Sisma bonus ed ecobonus, come richiesto dai professionisti e dai costruttori Campani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Regione Campania oltre al potenziamento del personale intende ridurre i tempi di attesa delle procedimenti amministrativi soprattutto in relazione ai pareri degli uffici regionali.