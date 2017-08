Reddito di inclusione, fino a 485 euro per le famiglie più disagiate: "Finalmente"

E' stato approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri il "Reddito di Inclusione, introdotto come misura di "contrasto alla povertà".

L'annuncio è stato dato in tarda mattinata dallo stesso premier Paolo Gentiloni: "Un aiuto alle famiglie più deboli, un impegno di Governo Parlamento e Alleanza contro #povertà", ha scritto il presidente del Consiglio su Twitter.

"L'approvazione in via definitiva del decreto legislativo sul reddito di inclusione è una prima e positiva misura di contrasto alla povertà. Deve essere poi rafforzata ed inserita in una coerente strategia per il lavoro e un nuovo welfare. Ma intanto qualcosa si muove, finalmente". Cosi' su Facebook Antonio Bassolino, ex ministro del Lavoro ed ex sindaco di Napoli.

Il Reddito di inclusione sarà elargito dal primo gennaio e sostituirà il Sostegno all'inclusione attiva (Sia) e anche l'Asdi, l'Assegno di disoccupazione.

La misura è rivolta alle persone in povertà assoluta, a partire dalle famiglie con minori, con disabilità grave, in cui sono presenti donne in stato di gravidanza accertata o persone disoccupate con più di 55 anni di età.

La misura interessa ben 400mila famiglie, per un totale di circa 1,8 milioni di persone.

Chi ne ha diritto

Per richiedere il Reddito di inclusione ovviamente ci sono dei precisi requisiti da soddisfare: un Isee di massimo 6mila euro, un patrimonio immobiliare inferiore ai 20mila euro e un patrimonio mobiliare massimo tra i 6 mila e i 10 mila euro a seconda del numero dei componenti del nucleo. Non potranno ottenere il Rei i proprietari di imbarcazioni, o auto e moto immatricolati nei 24 mesi precedenti la richiesta del sussidio.