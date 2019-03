Reddito cittadinanza, De Luca: "E' un grande caos, rischio frodi"

"Per adesso è solo un grande caos. Valuteremo come andrà il reddito di cittadinanza nei prossimi mesi, ma il rischio di frodi è altissimo". Alla vigilia del debutto del reddito di cittadinanza, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si dice scettico, anzi preoccupato per ciò che potrebbe capitare: "Io sono per aiutare la povera gente, quella vera. Qui stiamo assistendo a divorzi finti per avere più soldi. L'Inps dovrebbe controllare, ma la verità è che in 5 giorni non può verificare nulla. Il rischio è che daremo soldi a persone che non ne hanno diritto e dopo non saremo in grado di farceli ridare".