Reddito di Cittadinanza: ecco come scaricare i moduli e presentare la domanda

E' stato pubblicato dall'Inps, sul proprio sito, il modulo per chiedere il reddito di cittadinanza. Ieri il Senato ha approvato il decreto legge su Reddito di Cittadinanza e Quota 100 (manca solo l'ok della Camera). Un'approvazione che ha introdotto diverse novità, tra cui la stretta sui 'furbetti' del divorzio, una maggiore privacy, retribuzione minima di 858 euro, certificati degli stranieri e aumento fino a 45mila euro dell'anticipo del tfs.

Link per scaricare i moduli

Il modulo reperibile sul sito dell'Inps per la richiesta del Reddito/Pensione di Cittadinanza è composto da 9 pagine. I moduli disponibili online a questo link sono in realtà tre, identificati con le sigle SR180, SR181 e SR182. Ciascun modulo si può scaricare e stampare oppure compilare direttamente sul pc cliccando sulle singole caselle attivabili. L'introduzione allegata a ogni testo, con riferimento alle norme del decretone, fa supporre che i moduli dovranno essere riscritti a breve, perché molte di quelle norme sono in via di modifica parlamentare.

Il file principale ha una prima parte che è dedicata a spiegazioni e avvertimenti per i potenziali beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza. Viene precisato che nel caso della pensione di cittadinanza il rinnovo trascorsi i primi 18 mesi è "automatico", senza bisogno di far passare un mese e fare una nuova domanda. Inoltre si ricorda anche che "in caso di esaurimento delle risorse disponibili" l'entità del beneficio sarà “rimodulata". Numerose sono anche le richieste: oltre al rispetto dei requisiti, chi fa domanda deve dichiarare di aver compreso tutti i passaggi necessari, i motivi di decadenza e le sanzioni in cui si incorre.

Reddito cittadinanza, gli altri due moduli

L'Inps ha già predisposto anche i due moduli necessari da un lato per dichiarare eventuali redditi o lavori che non compaiono nell'Isee, dall'altro per comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti, sia nel caso si trovi una occupazione sia se ci sono altre variazioni nel nucleo dei beneficiari. I moduli sono scaricabili e compilabili a questo indirizzo. Le domande possono partire dal 6 marzo.

