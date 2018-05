Rapporto Istat: a Napoli divisione tra zona Ovest ed Est

Presentato oggi il rapporto annuale dell'Istat che fotografa la situazione del Paese all'anno 2017. Il rapporto ha avuto come oggetto principale le reti prendendo in considerazione tutti i fattori fondamentali della vita del Paese. Ciò che è venuto fuori sulla città di Napoli è una profonda spaccatura tra le zone della città. Una frattura che determina delle diseguaglianze che negli ultimi anni si sono accentuate nonostante la ripresa economica.

In particolare il rapporto sottolinea come l'area Ovest della città sia la parte dove si concentra la maggior parte della ricchezza cittadina a fronte dell'area Est e Nord. In queste zone invece si concentra la parte della popolazione con meno possibilità economiche. La struttura delle disuguaglianze è diversa da Roma e Milano che sono state paragonate al capoluogo partenopeo. A Roma la struttura è molto più complessa e variegata mentre a Milano il centro cittadino rappresenta il fulcro del benessere mentre le zone periferiche quelle più vulnerabili.