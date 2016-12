Quisisana, per il Grand Hotel di Capri un'offerta da 250 milioni

Oltre 250 milioni di euro per acquisire dalla famiglia caprese Morgano gli hotel Quisisana, La Scalinatella, Flora e Casa Morgano, assieme a due alberghi più piccoli Florida e Semiramis più i locali commerciali di via Camerelle e due ville a Tragara. A offrire la cifra, un fondo inglese assistito in veste di advisor da Solido Holding, gruppo che fa capo all'immobiliarista partenopeo Achille D'Avanzo.

Come si legge su Il Mattino:

Il nome che si cela dietro il superconsulente napoletano potrebbe essere quello di Patron Capital, che in Italia è rappresentato da un altro nome le cui origini sono made in Naples, quello Luigi Capuano, ma su questo le bocche restano rigorosamente cucite. La famiglia Morgano, supportata nell'operazione da Banca Rothschild, sembra non voler mollare, sperando di riuscire ad alzare ulteriormente il prezzo di vendita o di cedere soltanto in parte l'ampio patrimonio immobiliare costituito nel corso dei decenni nell'isola azzurra dal patron Mario Morgano, scomparso quattro anni fa. Oggi alla guida delle attività imprenditoriali ci sono due dei quattro figli: Nicolino, direttore del Quisisana, e la sorella Lucia. Gianfranco è stato «allontanato» la scorsa estate, perché il suo nome è comparso nell'inchiesta sui conti offshore Panama Papers. Mentre il quarto fratello, Enrico, è deceduto anni fa e le sue figlie gestiscono un albergo a Roma.

Si deve al loro bisnonno Giuseppe Morgano la realizzazione a Capri dello storico Morgano & Tiberio Palace, oggi Capri Tiberio Palace, dopo la Prima Guerra mondiale.