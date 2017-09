Qualiano vuole riscoprire la sua vocazione produttiva

E’ diretto agli imprenditori del territorio, ma anche a chi lo vuole diventare dando vita ad un’attività, l’avviso che da giorni è sul sito del Comune di Qualiano e che è stato supportato anche da un manifesto pubblico a firma dell’assessore all’Urbanistica, Davide Morgera e del sindaco Ludovico De Luca.

“Penso che sia un’importante opportunità di crescita per il nostro territorio.- sostiene il Primo cittadino- Il compito della politica è quello di creare le condizioni affinché le energie e le idee dei cittadini trovino accoglienza e possano concorrere allo sviluppo della nostra città. Se vi sono imprenditori che hanno voglia di far crescere la propria attività o se c’è che ha un’idea nuova e la vuole realizzare può inviare la propria “manifestazione di interesse” per investimenti in ambito terziario, nel settore turistico e dei relativi servizi di supporto.

Questo il testo dell’avviso diramato:

“Nell’elaborando Piano Urbano Comunale (PUC), è intenzione di questa Amministrazione, dare una connotazione al nostro territorio identificando delle aree con vocazione specifica.

A tal fine, si invitano tutti coloro che hanno intenzione di ampliare o costruire ex novo degli insediamenti produttivi, come attività terziarie, turistiche e relativi servizi di supporto; rigenerazione urbana di attività produttive dismesse; attività produttive artigianali e commerciali, a presentare la propria domanda di manifestazione di interesse.

Le istanze possono essere presentate dai seguenti soggetti: imprese, attività turistiche, associazioni, consorzi d’imprese, commercianti, singoli cittadini, professionisti, fondazioni, enti pubblici e privati, che possono manifestare il proprio interesse con una comunicazione scritta da far pervenire al Comune di Qualiano – Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata- piazza del Popolo, 1 – 80019 Qualiano – avente ad oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’esame della domanda di Aree Produttive e per la individuazione di documentati programmi di investimento in ambito terziario, nel settore turistico e dei relativi servizi di supporto” il tutto può giungere anche via PEC all’indirizzo: territorio.qualiano@asmepec.it.

Termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse sono le ore 12,00 del 20 Settembre 2017.

Maggiori informazioni e dettagli dei documenti possono essere reperiti sul sito del Comune di Qualiano (clicca qui)