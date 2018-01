Pulcinella finisce nella grappa Alexander

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

All'interno delle due bottiglie di grappa Alexander, in vetro soffiato, Bottega spa ha deciso di inserire ( andrà in tutti i duty free aeroportuali) la miniatura, sempre in vetro, di Pulcinella, simbolo del carnevale napoletano, una delle più belle maschere italiane. Un omaggio a Napoli e un modo divertente per ricordare il nostro carnevale in tutto il mondo. Fin qui in grappa Alexander sono finite ben 107 miniature di vari simboli italiani, dalla bandiera tricolore (nella foto) ai cerchi olimpici, alla colomba della pace, la torre di Pisa, lo sciatore e decine di altre miniature per la gioia del collezionisti e di vuole fare un regalo diverso.