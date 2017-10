Lavoro, protocollo d’intesa Città Metropolitana – Comuni per l’apertura di Sportelli di prossimità

Giovedì 12 ottobre, alle ore 10, nella Sala “Mariella Cirillo” di Palazzo Matteotti, il Consigliere Delegato alle Politiche del Lavoro e alla Formazione Professionale della Città Metropolitana, Vincenzo Carbone, terrà un incontro con i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana e con i Presidenti delle Municipalità del Comune di Napoli, per promuovere la costituzione di sportelli di prossimità, presso i quali sia possibile per i cittadini e per le aziende ricevere informazioni sui servizi ed i progetti di politica attiva per il lavoro.

Alla base di questa sinergia istituzionale un protocollo d'intesa finalizzato a creare una rete di servizi rivolta a tutti i soggetti afferenti al Mercato del Lavoro.