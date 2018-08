Protesta degli addetti Tirreno Power: 14 licenziati

In 14 hanno perso il posto di lavoro e solamente in tre potrebbero essere riassunti. È il triste bilancio della vertenza che coinvolge gli addetti alle pulizie della Tirreno Power. Questa mattina si sono riuniti in presidio dinanzi alla sede della Tirreno di via Vigilena a San Giovanni a Teduccio. Le proteste sono scattate nel momento in cui la Geko, la società che gestirà l'appalto del servizio, ha dichiarato di poter assumere solo tre dei 14 addetti.

Due a tempo indeterminato ed uno part time. Gli altri che lavoravano con la Vega, che gestiva il servizio in subappalto, sono stati licenziati lo scorso 1 giugno. I sindacati hanno chiesto «una gestione meno traumatica dei licenziamenti».