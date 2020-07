Promozioni d'Estate alla Reggia Designer Outlet: shopping imperdibile aspettando i saldi

Negli ultimi mesi si è stati testimoni di un cambio drastico delle proprie abitudini e il lockdown ha imposto di rivedere completamente tanti aspetti della propria vita. Anche i tanti ambiti e attesi saldi estivi cambiano rotta e partono ufficialmente il primo agosto in gran parte delle regioni italiane, Campania inclusa.

Alla Reggia Designer Outlet e in tutti gli altri 4 Centri italiani del Gruppo anglosassone McArthurGlen – Barberino, Castel Romano, Noventa di Piave e Serravalle –, in attesa dei saldi, stanno per arrivare le Promozioni d’Estate che, dal 16 al 31 luglio 2020, renderanno l’esperienza di shopping indimenticabile con offerte imperdibili fino al 50% sui prezzi outlet.

A quasi due mesi dalla riapertura del 18 maggio – dopo la chiusura eccezionale dovuta al Covid19 lo scorso 12 marzo – l’outlet, punto di riferimento per i campani e per i turisti, non può che ritenersi soddisfatto dell’andamento del Centro. Di settimana in settimana si è assistito ad un costante aumento di visitatori che si sono regalati una giornata speciale a passeggio tra le proposte di marchi italiani ed internazionali – come Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Michael Kors, Levi’s, Adidas, Puma, Pinko e molti altri – e vivendo un momento di condivisione in famiglia o con gli amici, nel più rigoroso rispetto delle regole sanitarie.

«Sin dai primi giorni di apertura, il trend è stato positivo – racconta Fabio Rinaldi Centre Manager La Reggia Designer Outlet –. Nel Centro abbiamo notato subito una voglia di ritorno alla normalità, una voglia di rivivere le esperienze che, dopo due mesi di lockdown, le persone si erano perse. Le passeggiate nei nostri viali all’aria aperta avvengono ancora oggi nel rispetto delle norme di sicurezza, che vigono dentro e fuori dai negozi. Man mano che la situazione è andata migliorando dal punto di vista sanitario, il trend ha registrato una crescita costante e il clima è diventato sempre più rilassato. Ora, negli spazi esterni, non c’è più l’obbligo di indossare la mascherina, che resta, invece, nei negozi. Visto questo clima di entusiasmo e considerato il ritardo dell’inizio dei saldi, McArthurGlen ha lanciato le Promozioni d’estate, dando un’opportunità in più agli ospiti dei Centri, che potranno fare shopping sempre in piena sicurezza».

In questi primi mesi i visitatori non sono mancati e alcune categorie di beni hanno conosciuto persino un interesse maggiore del passato, tracciando i trend per questa estate. Vince l’informalità, il casual wear e lo sport all’aria aperta. Primeggia la moda per bambini e si fa sempre più spazio in casa per la biancheria e gli articoli per la cucina.

La sicurezza degli ospiti è sempre la massima priorità; si trovano i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) a disposizione di chi ne ha bisogno. Inoltre, tra le vie del centro sono stati posizionati adesivi per agevolare il distanziamento sociale e all’ingresso di ogni negozio è stata posizionata una segnaletica molto chiara che ricorda le quattro principali regole da rispettare, l’uso della mascherina, l’igiene accurata, la distanza di sicurezza e il pagamento contactless.

Il Centro McArthurGlen La Reggia Designer Outlet è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 20:00; sabato e domenica dalle 10:00 alle 21:00. Ad agosto: dalle 10:00 alle 21:00 tutti i giorni, con apertura anticipata alle 9:00 nei primi due week end di saldi.