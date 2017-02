Procida, per i giapponesi è tra le 30 piccole località più belle d'Europa

I giapponesi amano Procida. La conferma arriva dalla Jata, la "Japanese Association of Travel Agents", che ha stilato l’elenco delle 30 piccole località più belle d’Europa. Tra queste, c'è anche la più piccola delle isole del Golfo di Napoli.

La notizia, apparsa sul quotidiano britannico “The Telegraph”, inorgoglisce gli isolani. In particolare, Procida viene raccomandata per il pittoresco paesaggio urbano, per il pesce sempre fresco e per l’ambientazione del film “Il Postino” con Massimo Troisi. E ancora: qui “diventa realtà l’idea dell’isola italiana immaginaria”, in un “tripudio di colori pastello che fa pensare a un set cinematografico”.