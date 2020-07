Mercato affitti, boom a Napoli e canoni di locazione più cari

Salgono i canoni di locazione nel Paese così come in Campania e a Napoli dopo il lockdown. È quanto emerge da uno studio di Idealista, marketplace immobiliare. L'aumento dei prezzi in Italia è del 9% rispetto a tre mesi fa, con un incremento annuale arrivato quindi a 11,1%.

Proprio la Campania è la regione con gli incrementi maggiori, del 14,1%. Seguono Trentino-Alto Adige (9,8%), Friuli-Venezia Giulia (9,6%) e Calabria (9,4%), mentre la Lombardia (14,9 euro/m) è la regione con gli affitti più alti.

Com'è prevedibile quindi, Napoli è tra le città con gli aumenti più sensibili nello stivale. Il capoluogo partenopeo è quinto dopo Belluno (23,2%), Grosseto (19,9%) , Cosenza (19,3%) e Rimini (18%), con un aumento dei canoni che registra un'impennata del 16,5%.

Per quanto riguarda il mercato, quindi il numero di contratti siglati, Napoli nel trimestre è in testa con il 5,7% seguita da Palermo (5,2%), Roma (5%), Bologna (2,4%), Torino (2,3%) e Firenze (1,7%).

Il commento e il futuro a breve termine dei prezzi

Così Vincenzo De Tommaso, Responsabile Ufficio Studi di idealista: "La recessione causata dal Coronavirus ha cambiato in poco tempo le dinamiche del mercato residenziale accelerando la propensione verso l'affitto degli italiani. I prezzi corrono insieme a una domanda abitativa sempre più diversificata dettata da nuove esigenze di vita e di lavoro sorte dopo i mesi di picco della pandemia. Dall'altro lato si nota un balzo dell'offerta che si è arricchita in questi mesi del prodotto, prima destinato alla vendita o allo short-rent, ora riconvertito all'affitto a lungo termine a un prezzo superiore. Tuttavia, dai mesi estivi ci aspettiamo correzioni a ribasso dei prezzi che dovranno fare i conti con le disponibilità finanziare famiglie ridotte dalla crisi e con impieghi meno stabili, per cui si cercheranno case a prezzi più bassi".