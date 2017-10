Prevenzione delle malattie cardiovascolari e metaboliche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Cresce in Italia il numero delle persone che soffrono di patologie cardiovascolari e metaboliche. Secondo gli ultimi dati Istat, solo nel 2014 nel nostro Paese si sono verificati oltre 220.000 casi di decesso legati al sistema circolatorio; alla Campania spetta il triste primato di regione italiana con il più alto tasso di soggetti colpiti da malattie cardiocircolatorie. Tra le principali cause ed i più comuni fattori di rischio vanno annoverati: il fumo ed il consumo eccessivo di alcool, la sedentarietà e la scarsa attività fisica, l’ipertensione arteriosa e l’ipercolesterolemia, gli stati di sovrappeso e l’obesità. A ciò si aggiunge, spesso, un’alimentazione poco variegata, con uno scarso consumo di frutta, verdura e pesce a fronte, invece, di un elevato approvvigionamento di cibi ricchi di sale, grassi saturi e zuccheri raffinati. I dati non migliorano per le patologie metaboliche, come il diabete mellito e l’obesità. Le stime dell’OMS prevedono un incremento significativo dei pazienti diabetici nei prossimi dieci anni, mentre in Campania si contano già 85 mila diabetici fra i 18 e i 64 anni. Per far fronte alla costante richiesta di analisi preventive, che possano evidenziare la presenza dei principali fattori di rischio, il laboratorio di analisi de Fusco - storica struttura che opera nel territorio stabiese da oltre 40 anni - ha sviluppato in collaborazione con Synlab Italia un pacchetto check up composto da diciotto esami specifici per l’uomo e per la donna. “L’attività di prevenzione è fondamentale, perché combatte l’insorgenza di malattie cardiovascolari e metaboliche – spiega il dottor Stefano de Fusco, responsabile sanitario dell’omonimo laboratorio -. I dati non dipingono certo un quadro positivo e c’è bisogno di maggiore consapevolezza sui fattori di rischio da parte dell’utenza. Per questo, insieme al nostro partner Synlab, azienda leader in Europa per la diagnostica integrata, abbiamo sviluppato un programma specifico per le esigenze dell’uomo e della donna, che prevede un check up completo. L’elenco comprende diciotto esami, selezionati tra quelli più utili a fornire preziose indicazioni sul proprio stato di salute, ad un prezzo sensibilmente più basso rispetto alla somma dei singoli esami”.