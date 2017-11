Premio Nazionale per l'Innovazione: a Napoli l’edizione 2017

Prenderà il via tra pochi giorni a Napoli l’Edizione 2017 del Premio Nazionale per l'Innovazione, la più importante e capillare business plan competition d'Italia. Promossa dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari - PNICube, in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, il Centro COINOR e l'incubatore Campania NewSteel, si svolgerà nella stupefacente sede di San Giovanni a Teduccio dell’Ateneo federiciano.

Martedì 7 novembre, alle 11, nella sala del Consiglio di Amministrazione presso il Rettorato della Federico II, a Corso Umberto I, 40, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2017. Nel corso dell’incontro si parlerà delle caratteristiche e di alcune curiosità delle 65 startup provenienti da tutta Italia, vincitrici delle competizioni locali, che si sfideranno nella due giorni del Premio; del ruolo degli sponsor del PNI a supporto delle politiche a sostegno della imprenditorialità accademica; dei dettagli e delle curiosità sulla sede che ospiterà il premio; della partecipazione delle associazioni studentesche attraverso un format creativo che coinvolgerà tutti gli studenti della regione Campania e delle novità relative alla procedura di premiazione del PNI 2017.

Nato nel 2003 per promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale in ambito accademico, e per stimolare il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza, il PNI è la finale a cui possono accedere i vincitori delle 16 Start Cup regionali che aderiscono al circuito. Una sfida tra i migliori progetti d'impresa hi-tech italiani, con un montepremi complessivo di circa 1,5 milioni di euro: oltre 500.000 euro in denaro e circa 1 milione in servizi, offerti dagli Atenei e dagli incubatori soci di PNICube. Un mondo, quello accademico e della ricerca universitaria, in grado di dare vita - come rileva una recente indagine - ad oltre il 20% delle startup innovative del Sistema Italia.

Anche quest'anno i 65 progetti finalisti si disputeranno 4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno, grazie ai partner di categoria - IREN Cleantech&Energy, PwC ICT, FS Italiane Industrial, Clinic Center Life Sciences - e gareggeranno per il titolo di vincitore assoluto del PNI 2017, che garantirà all'istituzione accademica di provenienza la Coppa Campioni PNI e al progetto vincitore un ulteriore riconoscimento di 25mila euro da reinvestire nelle proprie attività hi-tech, messo in palio da FS Italiane. Si assegneranno inoltre due Menzioni speciali ("Social Innovation" promossa da Global Social Venture Competition e "Pari Opportunità" istituita dal MIP Politecnico di Milano) e diversi Premi Speciali messi a disposizione da Ambasciate e da prestigiose aziende partner.

L'edizione 2017 si svolgerà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre tra il Complesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio, con un programma caratterizzato da numerosi eventi sulle tematiche di business, innovazione e cultura: come lo speed-date B2B del 30 novembre tra espositori, investitori, imprenditori e manager, cui seguirà nel pomeriggio il convegno "Connecting to the Future" e le testimonianze di storie d'impresa di successo. Il 1° dicembre il focus si sposterà sulle aree espositive dedicate a ICT, Industrial, Life Sciences e Cleantech&Energy, per poi chiudere i lavori con la Finale PNI: pitch dei finalisti, spettacolo e proclamazione dei vincitori.

Il PNI 2017 è promosso dall'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari PNICube, dall'Università di Federico II di Napoli, Coinor e Campania NewSteel, in collaborazione con tutti gli Atenei e il sistema della ricerca della Campania. Main Partner: FS Italiane. Main Sponsor: Gruppo Iren, PwC Italia, Clinic Center. Sponsor: AVNET Silica, MIP-Politecnico Milano, Unicredit Start Lab, UPMC, Vertis SGR. Con il Supporto di: AIIC - Associazione Italiana Ingegneri Clinici, Shark Bites. Con il patrocinio di: Regione Campania, British Consulate-General Milano, Global Social Venture Competition, SMAU, Startup Europe Awards 17.

I Premi: Premio FS Italiane INDUSTRIAL (produzione industriale innovativa); Premio Clinic Center LIFE SCIENCES (miglioramento della salute delle persone); Premio Iren CLEANTECH & ENERGY (miglioramento della sostenibilità ambientale) e Premio PwC Italia ICT (tecnologie dell'informazione e dei nuovi media).

Per tutte le altre informazioni: http://www.pnicube.it/premio-italian-master-startup-award/