Premio Lamarck Smau Napoli 2017: ecco le startup vincitrici

Hear Me Well, progetto nato da un gruppo di sette studenti della Apple Developer Academy di Napoli che attraverso un’app “trasforma” l’iPhone in un apparecchio acustico, Roll Studio, realtà specializzata nel digital marketing, e a Cikala, che ha sviluppato un’app per il marketing di prossimità: sono queste le startup campane vincitrici del Premio Lamarck Smau Napoli 2017, riconoscimento assegnato alle realtà più pronte per l’ingresso sul mercato in occasione della tappa partenopea del roadshow, in programma oggi e domani alla Mostra d’Oltremare.

Le tre realtà vincitrici si sono così aggiudicate la partecipazione gratuita ad una delle due tappe internazionali del roadshow Smau 2018, Smau Londra e Smau Berlino.

Nel dettaglio, l’app Hear Me Well è progettata per amplificare e rimodulare in tempo reale le diverse frequenze del suono captate dal microfono dell’iPhone in modo da compensare le carenze uditive medio-lievi. Uno strumento agile, dedicato a chi non può permettersi di acquistare un apparecchio acustico: per utilizzare Hear Me Well è sufficiente tarare l’equalizzatore con un rapido test e agganciare il telefono all’auricolare.

Roll Studio è invece una pluri-premiata creative digital production agency specializzata nella creazione di soluzioni web, mobile e installazioni interattive, che vanta fra i propri clienti grandi brand internazionali dell’automotive o del fashion e alla sede di Avellino affianca una sede a Londra.

Anche la startup Cikala, Incubata presso l’incubatore della città della Scienza, ha deciso di esplorare le nuove frontiere del marketing, realizzando sistemi innovativi che consentono sia di localizzare un dispositivo mobile anche con bluetooth e Gps spenti, sia, attraverso un complesso algoritmo basato sull’intelligenza artificiale, di definire il profilo digitale dell’utilizzatore, in modo da elaborare proposte di proximity marketing dedicate