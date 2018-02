Restyling del Porto, Delrio: "Il progetto è molto bello. Complimenti a Napoli"

Una passeggiata appena rialzata per creare continuità tra porto e città, sevizi per chi viaggia, uffici e un'area con negozi e punti ristoro. È questo il progetto del nuovo fronte del porto, presentato questa mattina all'Autorità portuale, alla presenza del ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Graziano Delrio, e il presidente dell'Autorità portuale, Pietro Spirito.

I lavori di riqualificazione partiranno dal Molo Beverello e poi proseguiranno dal Molo San Vincenzo fino a piazza Mercato. L'intervento al Molo Beverello riguarda principalmente la realizzazione di un nuovo terminal passeggeri, a beneficio dei 3,5 milioni di turisti e cittadini che ogni anno ne usufruiscono per raggiungere isole e Costiera.

Il costo di questa fase è di 20, 5 milioni di euro ed è finanziata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

È prevista la demolizione delle strutture già esistenti e la realizzazione di una nuova stazione Marittima con passeggiata appena sopraelevata rispetto al porto, con lavori che interesseranno un'area di 14.000 metri quadri. L'integrazione porto - città sarà massima e si articolerà anche grazie alla stazione della metropolitana di piazza Munuicipio che avrà un accesso direttamente dal porto ed eviterà così l'attraversamento pedonale dal porto verso la piazza.

"Con la realizzazione del Porto, Piazza Municipio diventerà una delle piazze più grandi d'Europa, che va da Palazzo San Giacomo al molo dove attraccano le navi da crociera, con un integrazione tra porto e città attraverso il percorso archeologico dell'ingresso della metropolitana", spiega Pietro Spirito, che sottolinea come la collaborazione con la Sovrintendenza abbia portato alla scelta dei materiali per il nuovo Molo Beverello e alla realizzazione di un progetto poco impattante.

I tempi di partenza del progetto e di realizzazione sono molto brevi: entro febbraio ci saranno l'ultimo passaggio amministrativo e la verifica dell'opera per andare a gara, ai primi di febbraio ci sarà la definizione del progetto con l'architetto Alvàro Siza. Da qui, per la realizzazione completa dell'opera, passerà un anno. Alla fine della stagione estiva sarà istituito un sistema provvisorio di biglietteria, così da poter demolire la struttura esistente e realizzare il nuovo progetto.

"È un finanziamento che abbiamo dato al porto perché corresse e il porto corre". Spiega il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio, "Una bella notizia dopo i dragaggi, dopo lo sblocco di tanti appalti, grazie alla collaborazione con tante istituzioni".

"È un bel risultato che si parta rapidamente con l'appalto", prosegue Delrio. " Il progetto è molto bello, complimenti a Napoli, e cambierà il volto del Molo Beverello. Col Porto di Napoli siamo sulla rotta giusta e siamo molto felici che Napoli sia una delle prime città a sfruttare i progetti per i water front, abbiamo fatto un lavoro molto lungo e intenso, abbiamo messo a disposizione più di 100 milioni per ridare funzionalità, è un bel progetto che si può realizzare in tempi brevi e si integra con il progetto della metropolitana di Napoli, ormai interamente finanziato".

(Rendering del progetto-Ansa)