Porto, Delrio dà il via ai dragaggi: "Napoli competitiva in Europa"

Oltre 25 milioni di euro e 14 mesi di lavori per rendere il Porto di Napoli competitivo in Italia e nel resto d'Europa. Il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ha dato ufficialmente il via ai lavori di dragaggio, con annesso ampliamento della darsena di levante. Un porto più capiente e che, in un futuro prossimo, potrà accogliere navi turistiche di classe superiore. Delrio è stato accompagnato da un'imbarcazione della Guardia costiera a visionare il cantiere, allestito all'altezza di San Giovanni a Teduccio, che sarà operativo da novembre.