Pmi Regione Campania nomina il presidente provinciale di Napoli

NAPOLI , PMI REGONE CAMPANIA NOMINA IL PRESIDENTE PROVINCIALE DI NAPOLI, GIUSEPPE ANGRISANI NUOVO REFERENTE DELLE PMI NAPOLETANE. L'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese in Campania ha ufficializzato il nome del referente della Provincia di Napoli, l'incarico è andato a Giuseppe Angrisani, professionista operante nel settore sanitario. La sede Provinciale di Napoli è situata al centro in Via Pisanelli, 26, dove vengono dati anche servizi di assistenza alle piccole e medie imprese ed anche servizi di Caf e Patronato grazie all'accordo con Fenalca Nazionale. Dichiara il neo Presidente Giuseppe Angrisani " sono onorato di aver ottenuto questo incarico prestigioso, daremo voce a tutte le Pmi e supporteremo tutte le esigenze dei nostri iscritti, il tessuto economico napoletano deve riprendere il suo splendore, noi contribuiremo in questo"

