Pozzuoli, pizza sospesa per aiutare chi è in difficoltà

Pizza sospesa per aiutare chi è in difficoltà in questo momento di crisi: questa l'iniziativa messa in campo dal gruppo di volontari di Pozzuoli Solidale.

"Un’idea - spiegano i volontari - nata con lo scopo di un sorriso e il piacere di una pizza a chi vive dei momenti difficili.

Ogni cittadino può contribuire a questa grande catena di solidarietà, lasciando una o più pizze sospese, presso i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa. Quanto donato, sarà distribuito alle persone in difficoltà, dai volontari di Pozzuoli Solidale".

Pizza sospesa, Pozzuoli Solidale ph. Salvatore Bolognino