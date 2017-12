Arte della pizza napoletana patrimonio Unesco: stanotte la decisione

Slitta di qualche ora ma è prevista per stanotte la decisione riguardo il riconoscimento dell'arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio culturale immateriale dell'Umanità da parte dell'Unesco. La commissione riunita a Jeju in Corea del Sud, dovrebbe dare il proprio responso in un orario tra le due e le quattro di stanotte. A decidere sarà il 12esimo Comitato intergovernativo Unesco sul dossier presentato dall'ex ministro dell'Agricoltura e dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio.

Oltre due milioni le firme raccolte grazie ad una petizione mondiale a cui ha aderito in queste ore anche il ministro Dario Franceschini. A seguire i lavori della commissione, insieme a Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, ci sono anche l'ambasciatrice Vincenza Lomonaco, e il professor Luigi Petrillo, che ha curato la redazione del dossier. «La candidatura è forte e credibile, abbiamo lavorato bene e restiamo fiduciosi. Speriamo di dare una grande soddisfazione a Napoli e all'Italia» ha dichiarato Pecoraro Scanio nelle ultime ore.