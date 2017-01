La pizza più lunga del mondo di Napoli entra nel Guiness dei Primati

Napoli è sull'edizione 2017 del libro del Guinness dei Primati grazie al record della pizza più lunga del Mondo.

E’ stata pubblicata e messa in vendita, infatti, l’edizione 2017 del libro del Guinness World Record all’interno del quale, nella seconda pagina che riporta i nuovi record registrati in tutto il mondo, trova ampio spazio l’impresa della “Pizza più lunga del mondo” stabilita il 18 maggio 2016, giorno in cui 5 forni a legna appositamente progettati e costruiti esclusivamente per l’occasione, riuscirono a cuocere 1853,88 mt. di pizza superando il precedente record raggiunto a Milano durante Expo 2015.

“Il record mondiale della pizza più lunga del mondo non poteva che essere della nostra città - afferma l'Assessore alle Attività Produttive Enrico Panini - . Ricordo con molto entusiasmo la giornata del 18 maggio, quando sono stati cotti più di 1800 metri di pizza in uno degli scenari più suggestivi del mondo, il Lungomare di Napoli. Questo riconoscimento ha un valore inestimabile per la città in quanto mette all'attenzione mondiale l'immagine del prodotto locale per eccellenza, quello in cui si riflettono perfettamente le identità, le radici e i percorsi di vita delle persone della nostra terra".