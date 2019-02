Piano per il lavoro, 10.000 assunzioni nella Pubblica amministrazione in Campania: convegno con De Luca

Martedì 26 febbraio, alle 17.30, al Tennis Club Vomero (via Rossini, 6 - Napoli), si terrà l’incontro pubblico intitolato “Piano per il lavoro – 10.000 assunzioni nella Pubblica amministrazione in Campania”, organizzato dall’Associazione culturale Merqurio col patrocinio della Regione Campania.

All’incontro, che sarà introdotto dal consigliere regionale del Partito democratico Gianluca Daniele e concluso dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, prenderanno parte, tra gli altri, Massimo Di Celmo (avvocato del lavoro) e Pasquale Granata (consigliere del presidente della Regione per la Riforma della P.A.).