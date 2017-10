Philip Morris, party a Chiaia per Iqos

Grande successo nel cuore di Chiaia, chiuse le strade a Via Filangieri per il party Philip Morris per Iqos, organizzato con grande cura nei dettagli da Nanni Resi e Verena Celardo della Van Ideas, seguiti attentamente dallo staff "Security Eye" la Societa' di servizi per la sicurezza dell'amministratore Vincenzo Battaglia.

Iqos è il dispositivo elettronico ideato da Philip Morris dopo quindici anni di ricerche per un futuro senza fumo, ma con stile. Tanti brindisi all’apertura della prima embassy del Sud Italia. Una serata di successo a Napoli, nel corso del quale per la prima volta l’intero spazio di piazzetta Rodinò è stato chiuso al traffico per trasformarsi in un grande spazio eventi in cui anche i baretti dell’area sono diventati un tutt’uno che per una sera ha ospitato sul “green carpet” i volti più noti della mondanità Napoletana.

Immortalati dagli scatti di Paola Tufo, Romolo Pizi, insieme ad altri fotografi. Special guest della serata, affiancato in console dal DJ Marco Piccolo della Mec Academy che ha aperto e chiuso il party, è stato infatti il dj statunitense David Morales, Grammy Award per la miglior musica remixata e Dj Award per house e remix, che dal balconcino del concept store di via Filangieri si è esibito in due ore di selezione no stop ! C'è stato uno spettacolo acrobatico e performance di Francesco Mazzone, seguiti dai fedelissimi della Napoli bene!