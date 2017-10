Perché il grande concorso è al Centro Commerciale La Cartiera

Dal 7 al 15 ottobre in palio 5000€ in buoni shopping per festeggiare l’anniversario

Il Centro Commerciale La Cartiera mette in palio 5000€ in buoni shopping per festeggiare insieme all’intera clientela il suo quinto anniversario.

E’ possibile partecipare al concorso recandosi in galleria dal 7 al 15 ottobre e facendo un acquisto di qualunque importo in uno dei negozi aderenti all’iniziativa o nell’Ipermercato. Una volta effettuato l’acquisto basterà recarsi alla postazione di gioco allestita in galleria e consegnare lo scontrino alla hostess. Inserendo poi i propri dati nel totem si potrà giocare e scoprire immediatamente il risultato della giocata.

I buoni shopping messi in palio saranno spendibili presso i negozi o l’Ipermercato de La Cartiera fino al 30 novembre 2017.

Il Centro Commerciale La Cartiera organizza questo concorso per ringraziare i propri visitatori. La Cartiera è un Centro moderno, con 115 negozi per il tuo shopping, un'area ristorazione irresistibile, 2100 posti auto e un grande parco verde aperto nella città.

Una Galleria in grado di coniugare shopping, divertimento, area ristorazione e servizi. Per essere sempre informati sulle promozioni e sugli eventi del Centro si può consultare il sito web www.cclacartiera.it