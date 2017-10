Università Telematica Pegaso: II giornata Mondiale della Bioetica

La II giornata Mondiale della Bioetica, proclamata dall’UNESCO Chair in Bioethics quest’anno sull’articolo n.10 “Equality, Justice and Equity” della Dichiarazione UNESCO sulla Bioetica e i Diritti Umani, viene celebrata sotto l’alto patrocinio della Camera dei Deputati con il convegno “Promoting Gender Equality” che si terrà il 19 ottobre alle ore 9.30, presso Palazzo Zapata in piazza Trieste e Trento 48 a Napoli. L’evento rientra nelle attività promosse dal Centro Internazionale Unesco per la Bioethics Education incardinato presso il Centro EuroMediterraneo Lifelong Learning dell’Università Telematica Pegaso, entrambi diretti da Luigia Melillo, già professore di bioetica interculturale presso l’Università Orientale di Napoli ed ora straordinario presso l’Università Telematica Pegaso. “Abbiamo voluto declinare il principio di “Eguaglianza, Giustizia ed Equità” sulla promozione dell’uguaglianza di genere con un dibattito e una riflessione istituzionale in particolare sul tema della prevenzione della violenza contro le donne e la diseguaglianza a partire dall’educazione: costruire e mostrare nella scuola relazioni di valore, fondate sul rispetto della persona, aiuta a superare gli stereotipi sessuali” dichiara Melillo. Durante lo svolgimento dei lavori saranno premiate le scuole che hanno partecipato al concorso “Promoting Gender Equality at School”.

L’iniziativa si innesta in un discorso più ampio che ha l’obiettivo di diffondere la didattica della bioetica nelle scuole di ogni ordine e grado. Al proposito, l’Unesco Research Office for Lifelong Learning Bioethics Education ha già stipulato un protocollo di intesa con una rete di scuole campane e prodotto un Syllabus UNESCO ad uso del personale docente. Il saluto dell’ateneo sarà portato dal presidente Danilo Iervolino e quello del MIUR dal ministro Valeria Fedeli con un suo videomessaggio ed anche tramite il consigliere Luciano Chiappetta. Interverrà in apertura il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. La relazione scientifica sarà tenuta da Linda Laura Sabbadini, già direttore ISTAT. Seguirà una tavola rotonda in cui dibatteranno sulle strategie di intervento e prevenzione Chiara Marciani, assessore alla Formazione e alle Pari Opportunità della Regione Campania; Simonetta Marino, delegata alle Pari Opportunità del Comune di Napoli; Maria De Luzenberger, procuratore della Repubblica per i Minorenni; Lella Palladino, componente del Consiglio nazionale di Di.Re Donne in Rete contro la violenza; Gaetana Castellaccio, rappresentante della Cooperativa sociale Dedalus; Eugenio Maria Mastropaolo, docente di Diritto dell’Economia presso l’Università Telematica Pegaso. Concluderà i lavori il capo dipartimento per le Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri, Giovanna Boda , che premierà le scuole vincitrici del concorso.