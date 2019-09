Fotovoltaico: accordo con la Cina da 2 miliardi di euro

Siglato questa mattina, a Napoli, un accordo tra il consorzio misto Leukos e la multinazionale cinese Jetion Solar per un investimento da 2 miliardi di euro nel Sud Italia. L'intesa riguarda la costruzione di pannelli fotovoltaici e sarà condizionato dall'ottenimento dei permessi per la realizzazione delle opere. "Stiamo parlando di un accordo di grande portata - afferma Donato Scavone, presidente di Leukos - che potrà, da un lato, ridurre le emissioni di Co2 e, dall'altro, tradursi in posti di lavoro per le aziende che installeranno gli impianti fotovoltaici".