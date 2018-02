I panificatori vesuviani come i pizzaiuoli: "La loro arte diventi patrimonio Unesco"

È partita dal Gambrinus di Napoli la promozione e la raccolta firme per rendere l'arte dei panificatori vesuviani, come recentemente accaduto per i pizzaiuoli napoletani, un patrimonio immateriale Unesco. Alla presenza del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, del pizzaiuolo Gino Sorbillo, dei sindaci di San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio, i convenuti hanno parlato delle peculiarità del pane vesuviano, mostrando due enormi filoni di pane con la scritta "Unesco".