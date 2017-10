Ordine ingegneri di Napoli: eletto il nuovo consiglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

NAPOLI, 6 OTTOBRE 2017 - Eletti i quindici consiglieri che guideranno l’Ordine degli ingegneri di Napoli nel quadriennio 2017-2021. La commissione elettorale, al termine delle operazioni di voto, ha provveduto a proclamare i vincitori. Il candidato più votato, con 2.538 preferenze su 3.593 votanti, è risultato Edoardo Cosenza, già assessore regionale alle Opere pubbliche e alla Protezione civile e Ordinario di Tecnica delle Costruzioni all’Università Federico II. Il suo risultato elettorale è il più alto nella storia dell’Ordine di Napoli ed è un primato fra tutti gli Ordini d’Italia. Cosenza sarà affiancato da quattordici colleghi, tutti espressione della lista “Ingegno Napoletano”, che lo acclameranno come nuovo presidente dell’Ordine. Il consiglio si insedierà martedì 10 ottobre, nel corso di una riunione che segnerà il passaggio di consegne con la precedente consiliatura, guidata da Luigi Vinci, per vent’anni al vertice dell’Ordine degli ingegneri, presente in Consiglio dal 1980 e non più ricandidabile secondo le attuali normative. All’atto della proclamazione, brindisi fra il presidente uscente Luigi Vinci e il futuro numero uno dell’Ordine, Edoardo Cosenza. La squadra di governo uscita dalle urne è composta da otto nuovi eletti e da sette componenti della precedente consiliatura. Con Edoardo Cosenza entrano dunque in consiglio i nuovi eletti Gennaro Annunziata, Raffaele De Rosa, Valentina Della Morte, Carmine Gravino, Andrea Lizza, Ada Minieri e Giovanni Alfano (in rappresentanza della sezione B dell’Albo, che raccoglie i laureati triennali). Gli uscenti confermati sono: Barbara Castaldo, Giovanni Esposito (tesoriere uscente), Massimo Fontana, Ettore Nardi, Vittorio Piccolo, Andrea Prota (segretario uscente, secondo per numero di preferenze, con 2.173 voti), Ciro Verdoliva. “Sì è registrata una partecipazione decisamente elevata per questo tipo di consultazioni elettorali e senza raffronti a livello nazionale”, commenta Edoardo Cosenza che aggiunge: “Il numero dei consensi personali ricevuti e il successo di tutta la mia squadra sono dati di fatto che ci onorano e ci investono di una grande responsabilità nei confronti di tutti i colleghi per sostenere sempre meglio le aspettative degli ingegneri napoletani, che vantano una preparazione di alto livello, in tutti i settori in cui si articola la nostra professione”. Il presidente uscente, Luigi Vinci, evidenzia “L’ampia partecipazione degli iscritti al voto, che testimonia il senso di appartenenza della nostra categoria, e l’altissimo prestigio professionale dei colleghi eletti”.

