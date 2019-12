Anm, gli orari per le Festività Natalizie: corse più frequenti fino al 5 gennaio

Anm ha reso oggi noto il piano di potenziamento del trasporto pubblico napoletano relativo al periodo delle Festività Natalizie di quest'anno. Le novità riguardano il periodo che va da domani venerdì 6 dicembre a domenica 5 gennaio 2020, e coinvolgeranno sia i trasporti di superficie che quelli su ferro.

Bus e filobus

Diverse le linee di autobus e filobus che saranno potenziate. Si tratta della linea bus R2 Brin-Garibaldi-Centro città, frequenza corse ogni 7 minuti (interscambio modale con Parcheggio Brin aperto h 24); della 151 (Garibaldi - Campi Flegrei) con frequenza di corse ogni 10 minuti, della 154 (San Giovanni-Santa Lucia) con frequenza delle corse ogni 15 minuti, della linea filobus 201 con frequenza corse ogni 15 minuti, della 202 con frequenza delle corse ogni 15 minuti, della 196 (Ponticelli-Garibaldi) con frequenza delle corse ogni 15 minuti, e della linea 181 con una corsa ogni 15 minuti.

Metro Linea 1 e funicolari

La situazione di Linea 1 e funicolari è ancora in fase di definizione. In particolare, Anm spiega "sono in corso di definizione" gli orari per quanto riguarda le giornate di martedì 24, mercoledi 25, martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio 2020.