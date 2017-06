Aliscafi e traghetti Napoli-Ischia: tutti gli orari

Tutti gli orari e i collegamenti per spostarsi da Napoli a Ischia durante il periodo estivo:

ALISCAFI

NAPOLI BEVERELLO-ISCHIA (Alilauro - orari validi dal 15/6/2017 al 15/9/2017): 7,05 (escluso sabato e festivi), 7,35 - 9,05 (sabato, festivi e lunedì) - 9,35 (venerdì, sabato, festivi e lunedì) - 9,40 (martedì, mercoledì e giovedì) - 10,50 - 12,10 - 12,55 - 14,35 - 15,30 - 17,20 - 17,55 (via Mergellina) - 20,20

NAPOLI BEVERELLO-ISCHIA VIA PROCIDA (Caremar): 8,40 - 11,45 - 13,10 - 14,45 - 18,15 - 21,05 (dall'1/6 al 30/9)

NAPOLI BEVERELLO-CASAMICCIOLA (Snav): 8,25 (via Procida) - 9,20 - 11,30 - 12,30 (via Procida) - 13,30 - 16,20 (via Procida) - 17,10 - 19,00 (via Procida)

NAPOLI BEVERELLO-FORIO (Alilauro - orari validi dal 15/6/2017 al 15/9/2017): 7,35 (via Ischia Porto) - 9,35 (venerdì, sabato, festivi e lunedì via Ischia Porto) - 9,40 (martedì, mercoledì e giovedì) - 10,50 (via Ischia) - 12,50 (venerdì, sabato e festivi) - 12,55 (via Ischia lunedì, martedì, mercoledì e giovedì) - 14,35 (via Ischia) - 17,35 - 20,10 (venerdì e festivi)

TRAGHETTI

NAPOLI PORTA DI MASSA-ISCHIA (Medmar): 8,35 - 10,05 (venerdì, sabato, domenica) - 14,10 - 16,50 (venerdì, sabato, domenica) - 19,00 - 21,30 (solo il venerdì)

NAPOLI PORTA DI MASSA-ISCHIA VIA PROCIDA (Caremar): 6,15 - 9,25 (dal 15/6 al 15/9) - 10,45 - 15,10 - 17,30 - 19,25 - 21,55

NAPOLI PORTA DI MASSA-CASAMICCIOLA VIA PROCIDA (Caremar): 15,45