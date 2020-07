“L'olio tunisino è nafta, il 'parmesan' americano una porcheria”: l'attacco di De Luca

"L'olio tunisino lo pagate un terzo di quello italiano, ma non è olio. È nafta". Lo ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca durante l'inaugurazione del nuovo mercato contadino di Coldiretti nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. "Se volete pomodori del pienollo o del San Marzano non potete scegliere il pomodoro cinese - ha aggiunto il presidente della Regione - che viene strizzato e ridotto in concentrato. È un'altra cosa. Sulla qualità siamo inattaccabili in qualunque parte del mondo".

De Luca ha parlato di una "invasione di prodotti di bassa qualità, come le castagne che vengono dalla Turchia. Non possiamo essere scavalcati sul mercato da prodotti come il 'parmesan' negli Stati Uniti. È un'autentica porcheria".