Arriva a Napoli la Burger&Steak House "Old Wild West"

A Napoli, all'interno del Cinema Metropolitan, in via Chiaia 149, arriva Old Wild West.

La Burger&Steak House più amata d’Italia sarà presentata alla stampa con un press taste in programma giovedì 21 dicembre alle 11.30. Un'occasione, non solo per degustare e scoprire i prodotti genuini, ma anche per conoscere il format e chi lo gestirà in città: Giuseppe De Maria, con la giovane figlia Roberta.