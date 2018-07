Old Wild West apre a Edenlandia: 20 assunzioni

A Edenlandia non poteva certo mancare Old Wild West. Il 9 agosto, infatti, la catena di burger&steak house più famosa d’Italia aprirà un nuovo ristorante proprio nel ristrutturato parco giochi nel quartiere napoletano di Fuorigrotta.

Il locale, arredato in stile western secondo il format amato per le sue inconfondibili ambientazio-ni, si inserisce nel progetto di riqualificazione dell’area occidentale di Napoli e rappresenta un’opportunità di sviluppo per tutta la città. Da un lato, infatti, concede ai napoletani una pausa originale senza spezzare quella magia e quell’entusiasmo che sbocciano dalla gioia di momenti passati tra le giostre; dall’altro rappresenta un’opportunità di carriera per i 20 neoassunti e residenti nella zona che sono entrati nello staff.

Il ristorante di Fuorigrotta è il più recente degli oltre 180 Old Wild West, format di proprietà di Cigierre SpA, leader della ristorazione servita che controlla anche i marchi America Graffiti, Wie-ner Haus, Pizzikotto e Shi’s, per un totale di 300 ristoranti.

E di Cigierre è anche l’impegno nella formazione dei nuovi assunti che avviene sempre attraverso Academy, l’organo di istruzione del gruppo, nato per assicurare ai propri collaboratori una crescita professionale certa e, al tempo stesso, garantire un servizio impeccabile in tutti i suoi ristoranti in Italia, Belgio, Francia, Svizzera.

Così, dopo le avventure affrontate a bordo della carrozza Ford, tra le terre dell’”Antica America”, la più amata delle attrazioni di Edenlandia, “sceriffi, cowboy e pistoleri” si rifocilleranno nel sa-loon dell’Old Wild West, in pieno stile John Wayne.

Qui, troveranno un’offerta gastronomica che fin dal 2002 è sinonimo di altissima qualità: sulla griglia della locanda icona del selvaggio west sfrigoleranno hamburger irlandesi freschi e selezionate carni argentine, giunte direttamente con trasporto aereo per mantenerne intatte le proprietà nutrizionali.