Osservatorio sul Mercato del Lavoro: +42% di offerte in Campania nel primo semestre 2017

Il mercato del lavoro in Italia prosegue il suo trend di crescita anche nel primo semestre 2017. Secondo l’Osservatorio InfoJobs sul Mercato del Lavoro, rispetto ai primi sei mesi del 2016, le offerte di lavoro in Campania sono infatti cresciute del 42%, un valore superiore al dato medio nazionale (+16,4%) e uno dei maggiori aumenti in Italia, che permette alla Campania di arrivare al settimo posto della classifica nazionale per numero di offerte.

La classifica dei settori più dinamici è guidata dalla Consulenza manageriale e revisione, comparto che prosegue il boom di offerte registrato l’anno scorso e rappresenta il 40,1% del totale delle posizioni aperte in regione. A seguire, il comparto Telecomunicazioni con il 13,1%, seguito da Commercio, distribuzione e GDO con l’8,6% e da ICT con il 7,8%, in crescita dell’83,0% rispetto al 2016.

Per quanto riguarda le categorie con più possibilità d’impiego, dai dati dell’Osservatorio InfoJobs emerge una top 5 guidata da Vendite, che si posiziona al primo posto con il 14,5% delle offerte. Sul secondo gradino del podio troviamo Marketing e comunicazione (13,5%) e, a seguire, Amministrazione e contabilità e Commercio al dettaglio, GDO e Retail entrambi con l’8,0% del totale delle posizioni aperte.

“Il nostro Osservatorio evidenzia come il mondo del lavoro in Campania continui ad essere vivace, offrendo un numero sempre crescente di opportunità a chi sta cercando un’occupazione e credo che questa performance possa essere di buon auspicio anche per la seconda parte dell’anno - commenta Melany Libraro, CEO di Schibsted Italy (Subito, InfoJobs e Pagomeno) - . Viene inoltre confermata la richiesta di profili in grado di accompagnare le aziende nel processo di comunicazione e vendita dei prodotti per un posizionamento a valore aggiunto in un mercato competitivo.”

Tra le province più attive, Napoli si conferma nel primo semestre 2017 capofila regionale, arrivando a rappresentare il 62,6% dell’intera offerta di lavoro in regione e con un aumento delle posizioni aperte del 36,4% rispetto al 2016. Al secondo posto Caserta, con il 13,9% dell’offerta complessiva, seguita a brevissima distanza da Salerno con il 13,8% del totale.