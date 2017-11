Lavoro, opportunità a Napoli nei negozi ZARA

Opportunità di lavoro nei negozi Zara a Napoli. Le nuove posizioni aperte sono:

Vetrinista itinerante con base Napoli

Non è necessario avere esperienza come vetrinista, ma è fondamentale aver lavorato all’interno di un negozio di abbigliamento/accessori per 1-2 anni e dimostrare un interesse concreto per questa mansione (corsi, coinvolgimento nella realizzazione di vetrine e/o visual). Si cerca una persona dinamica, energica e costantemente attiva nelle reti sociali (Instagram, Pinterest, Fashion Blog ecc), con una visione analitica del mondo del Fashion e capace di captare le tendenze e di adattarle al mercato locale e all'identità di Zara. Una persona proattiva e con ottime capacità di comunicazione, creativa e con una forte predisposizione al lavoro in team, con un forte senso pratico e che abbia voglia di mettersi alla prova.

Visual Merchandiser di negozio Napoli

L'azienda cerca persone giovani e dinamiche, appassionate di moda che creeranno allestimenti in linea con le politiche commerciali e di coordinazione per massimizzare le vendite e la redditività. L'obiettivo lavorativo principale sarà rendere il prodotto protagonista. Si dovrà assicurare la rotazione del prodotto tenendo sempre in considerazione le vendite, le tendenze più importanti e le esigenze del cliente.

Per maggiori informazioni e per candidarsi alle offerte di lavoro, visitare il sito alla sezione dedicata alle posizioni aperte clicca qui.