Zara offre lavoro a Napoli

Uno dei più importanti marchi internazionali offre lavoro in città. La casa di abbigliamento Zara ha diverse posizioni aperte nei suoi store di Napoli. Il profilo cercato è quello di “vetrinista” che agirà nell'area del Sud Italia. Non è richiesta una particolare esperienza precedente nel ruolo ma è necessaria un'attenzione al mondo dell'abbigliamento e del fashion ed aver lavorato in un negozio almeno per due anni.

Richiesto anche una costante attività sui social in modo da capire le tendenze e adattarle all'identità di Zara. Fondamentale la dinamicità e la voglia di interpretare lo stile del brand. L'allestimento delle vetrine viene organizzato direttamente dalla sede principale in Spagna dettando le linee guida ai negozi sul territorio. Per candidarsi è necessario candidarsi sul sito del gruppo Inditex, proprietario del marchio.