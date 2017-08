Lavoro, Zara cerca personale in provincia di Napoli

Zara, noto marchio d'abbigliamento, cerca personale per i suoi store anche in provincia di Napoli

Diverse le posizioni aperte pubblicate sul sito ufficiale dell'azienda:

- A Giugliano in Campania, l'azienda cerca un "Vice Responsabile di Negozio con disponibilità territoriale"

Si richiedono esperienza di almeno 1-2 anni maturata in un ruolo simile in ambito Retail, preferibilmente nel settore moda. Spiccate capacità organizzative e gestionali (lettura/gestione KPIs – indicatori di performance - fondamentale), senso commerciale insieme ad un'innata passione per il settore moda. Leadership, autonomia, forti capacità di decision-making e di problem-solving. Senso di responsabilità, commitment, attitudine positiva, innovazione. Esperienza concreta nella gestione di persone, del prodotto ed il tuo senso commerciale. Flessibilità e voglia di crescere in un' azienda giovane e dinamica. Plus: Mobilità territoriale

- L'azienda cerca anche un Vetrinista itinerante con base Napoli.

Si richiedono esperienza all’interno di un negozio di abbigliamento/accessori per 1-2 anni, flessibilità, disponibilità e propensione a lavorare in contesti dinamici, passione per la moda, capacità di lavoro in autonomia, organizzazione, gestione del tempo, precisione, disponibilità ad effettuare trasferte su tutto il territorio nazionale per dare supporto nell’allestimento delle vetrine dei vari punti vendita Zara.

La candidatura va inviata utilizzando il sito ufficiale dell’Azienda a questo indirizzo web: https://www.inditexcareers.com/portalweb/it/offerte-lavoro

Sul sito sono presenti anche tutte le altre offerte dell'azienda con i relativi dettagli.