Lavoro, i villaggi Club Esse cercano 300 nuovi talenti: colloqui a Napoli

Arriva a Roma e a Napoli il tour per la selezione del personale che porterà Club Esse a scegliere le 300 persone da inserire la prossima estate, da fine aprile a metà ottobre, nell'organico già in forza nei suoi 14 tra villaggi, hotel e resort nel Sud Italia e nelle isole.

Sabato 25 febbraio e giovedì 2 marzo si terranno a Roma, negli uffici della società (via di Tor Vergata 325, a fianco dell'Hotel 325 Tor Vergata), due giornate di colloqui su appuntamento, per i quali bisogna candidarsi compilando il form sul sito www.clubesse.it e attendere l’invito a presentarsi. A Napoli invece la giornata di selezione su appuntamento sarà martedì 14 marzo all’Hotel Stelle (Corso Meridionale 60/62).

Nei villaggi c’è ancora bisogno di volti nuovi: 300, per la precisione, in particolare nel settore dell’intrattenimento (capi animazione, musicisti, hostess, animatrici e responsabili mini club, istruttori di tennis, di tiro con l’arco e di fitness, ballerini, costumisti, scenografi, assistenti bagnanti, tecnici audio-luci) ma anche in quello più strettamente alberghiero. Tranne che per le figure apicali, come direttori o chef, la ricerca di personale alberghiero si focalizza prevalentemente sul territorio in cui sorge la struttura, in modo da esaltare le competenze, le tradizioni e i “sapori” locali.

In Sardegna dunque si cercano anche persone per l’area ricevimento, la manutenzione, l’economato, la cucina, il servizio in sala e al bar, da inserire nei villaggi e resort sulla costa sarda: Club Esse Cala Bitta a Baja Sardinia, Club Esse Roccaruja e Club Esse Sporting a Stintino, Club Esse Gallura Beach a Santa Teresa di Gallura, Club Esse Shardana a Santa Reparata, Club Esse Posada, Club Esse Capo d’Orso e Club Esse Porto Rafael Altura a Palau. Sono molto apprezzate l’esperienza in ruoli analoghi, l’attenzione alle esigenze dell’ospite e, per chi sta a contatto con il pubblico, le doti relazionali e la conoscenza delle lingue, in particolare inglese, francese e tedesco. Si richiede una disponibilità di almeno tre mesi.