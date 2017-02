Università Parthenope di Napoli, concorso per 6 assunzioni

L'Università Parthenope ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 6 posti di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa (di cui tre riservati al personale già in servizio) da adibire alla contabilità economico-patrimoniale e finanziaria nonché per il supporto alle attività di rendicontazione delle strutture centrali e/o periferiche dell’Ateneo.

Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di due prove d’esame scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e una orale. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inoltrata entro il 2 marzo 2017. Tutte le informazioni sono presenti sul sito ufficiale delll'Università.