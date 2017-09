Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli: bando per i tirocini retribuiti

Avviate le attività di selezione per il progetto NewPro – professionisti si diventa, realizzato dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e finanziato dalla Regione Campania con il bando per il finanziamento di percorsi di formazione volti all'orientamento alle professioni. Il progetto si rivolge agli studenti di Ateneo e prevede 35 tirocini retribuiti della durata di sei mesi per intraprendere un percorso nella libera professione.

NewPro è realizzato in partnership con dieci fra Ordini e Associazioni di professionisti e vede il coinvolgimento attivo di 6 fra Scuole e Dipartimenti di Ateneo. Potranno candidarsi studenti iscritti agli ultimi due anni del loro percorso di studio che abbiano al massimo 26 anni compiuti e una media ponderata pari ad un minimo di 26.

Il Bando di selezione rivolto agli studenti è stato pubblicato il 18 settembre e la procedura online per candidarsi sarà attiva dal 20 settembre attraverso questo link: https://servizionline.cressi. unicampania.it/portal