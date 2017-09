Lavoro, tirocini per ingegneri al comune di Scisciano: l'ordine firma intesa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

NAPOLI – Obiettivo: offrire ai giovani ingegneri opportunità formative negli enti locali. Il presidente dell’Ordine degli ingegneri di Napoli – Luigi Vinci - ha siglato un protocollo con il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Scisciano, Giovanni Esposito Corcione, per l’attivazione di due tirocini di durata semestrale negli uffici tecnici municipali. La procedura di selezione degli aspiranti sarà organizzata dal Comune stesso. A seguire i tirocinanti sarà l’ingegner Pasquale Rossi, delegato del sindaco di Scisciano Edoardo Serpico. A promuovere la firma dell’accordo, il consigliere dell’Ordine degli ingegneri di Napoli, Vittorio Piccolo. “Ai tirocinanti – spiega Piccolo – sarà pagata, a carico del Comune, una polizza contro gli infortuni e per la Responsabilità civile. Il protocollo è rivolto agli iscritti all’Ordine da meno di cinque anni e che non abbiano ancora superato il 35esimo anno di età”. “Ai giovani – afferma il vice sindaco Esposito Corcione – è offerta la possibilità di fare esperienza sul campo, mentre l’amministrazione ha l’opportunità di avvalersi di competenze qualificate e nuove energie”. L’accordo siglato col Comune di Scisciano si inquadra in uno schema di protocollo che l’Ordine degli ingegneri di Napoli propone a tutte le amministrazioni locali della provincia, già sottoscritto – fra gli altri - dai Comuni di Casamicciola, Gragnano, Marano, Afragola, Liveri e Saviano. “L’Ordine – spiega il segretario dell’Ordine Andrea Prota - è impegnato per attivare altri tirocini di questo tipo nelle pubbliche amministrazioni. Per la massima diffusione dell’iniziativa – aggiunge - contiamo sulla promozione che i giovani colleghi ingegneri vorranno farne presso gli enti locali con cui sono in contatto”.