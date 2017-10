Cerchi lavoro? "Potrai andare anche al Comune, grazie allo Sportello di prossimità"

"Cerchi lavoro? Sei un giovane e vuoi iscriverti al Programma Garanzia Giovani o alla Rete Eures? Vuoi fare uno stage? Hai perso il lavoro e vuoi aderire al Progetto “Ricollocami” o ad altri progetti di politica attiva promossi in ambito regionale e nazionale? Bene, potrai farlo anche allo Sportello Informagiovani del tuo Comune".

La Città Metropolitana di Napoli, che gestisce i Centri per l’Impiego, ovvero gli uffici deputati all’espletamento dei servizi per il lavoro, ha promosso un Protocollo di intesa con le amministrazioni comunali per l’apertura di Sportelli di Prossimità presso le sedi dei Comuni che abbiano la possibilità di veicolare le informazioni e supportare l’utenza nelle operazioni inerenti la propria posizione occupazionale.

Non sarà più quindi necessario recarsi presso i Centri per l’Impiego (13 in tutta l’area metropolitana a fronte di 92 Comuni) ma basterà raggiungere lo Sportello attivo presso la sede del Comune per poter trovare personale adeguatamente formato e ricevere assistenza e prestazioni in ambito lavorativo.

L’Ente guidato dal Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris, si farà carico della consulenza e della formazione on the job del personale preposto agli Sportelli, del supporto alle attività di selezione, della consulenza e della pubblicizzazione dei progetti e delle offerte di lavoro.

Il Consigliere Delegato alle Politiche del Lavoro e alla Formazione Professionale della Città Metropolitana, Vincenzo Carbone, ha tenuto questa mattina un incontro, nella Sala “Mariella Cirillo” di Palazzo Matteotti, con i Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana e con i Presidenti delle Municipalità del Comune di Napoli, per illustrare in contenuto del Protocollo e per presentare la prima iniziativa già sottoscritta in tal senso, quella con il Comune di Nola.

“Il lavoro è un diritto garantito dalla Costituzione – ha affermato Carbone - e noi dobbiamo fare il massimo affinchè i cittadini che vivono nella Città Metropolitana possano avere l’opportunità di lavorare. Ed è nostro compito quello di creare una rete di servizi per il lavoro che coinvolga tutti gli attori istituzionali affinchè ciò possa avvenire. L’apertura di Sportelli di Prossimità andrebbe proprio in questa direzione, perché riteniamo che per far funzionare al meglio le politiche attive per il lavoro le Istituzioni debbano stare quanto più vicine al cittadino”.