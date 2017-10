Servizio Civile, 2 nuovi bandi: ulteriori 1.411 posti di volontario

Sul sito www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it sono stati pubblicati due nuovi bandi per complessivi 1.411 posti di volontario:

- Un bando di selezione per complessivi 860 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia di cui 757 per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, 52 per progetti approvati dalla Regione Campania e 51 relativi a progetti autofinanziati dalla Regione Sardegna;

- Un bando per la selezione di 551 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale di cui 490 in Italia e 61 all’estero, dando completa attuazione a tutti i progetti già inseriti in graduatoria e non messi precedentemente a bando.

«E’ anche grazie all’impegno del Governo nel rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie – dichiara con soddisfazione il Sottosegretario di Stato On.le Luigi Bobba - che oggi pubblichiamo due bandi per la partenza di oltre 1.400 volontari: più di 550 per progetti in Italia e all’Estero; più di 750 impiegati in progetti per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, a dimostrazione che il sistema Servizio civile nazionale è sempre attento e vigile verso queste categorie; non viene trascurato l’ambito regionale che vede ulteriori 52 posti per progetti nella Regione Campania e ulteriori 51 per progetti nella Regione Sardegna autofinanziati dalla stessa Regione».

La scadenza per presentare domanda è fissata entro le ore 14:00 del giorno 20 novembre 2017 .

Clicca qui per consultare i bandi