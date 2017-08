Comune di Napoli, selezione pubblica per docenti di scuola d'infanzia

Il Comune di Napoli ha pubblicato un avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per il conferimento a tempo determinato di supplenze annuali e temporanee, a tempo pieno e/o a tempo parziale, per maestre/i di classe comune e di sostegno didattico, delle Scuole dell'Infanzia Comunali.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23:59 del giorno 13 settembre 2017.

Sul sito del Comune (Sezione "Comune Informa/ Notizie") è possible visualizzare il bando integrale ed accedere al sistema per compilare la domanda on line (clicca qui per accedervi)